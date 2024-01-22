Мовний омбудсмен закликав працівників ДБР спілкуватися державною мовою

Мовний омбудсмен звернувся до правоохоронців після відео, яке потрапило в Мережу.

В Україні мовний омбудсмен закликав працівників правоохоронних органів спілкуватися державною мовою. Приводом для цього стало відео затримання працівниками ДБР бізнесмена Романа Гринкевича.

Про це написав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Як зазначається, мовний омбудсмен звернувся до правоохоронців після відео, яке потрапило в Мережу. На ньому затримують бізнесмена Романа Гринкевича та ставлять йому запитання російською мовою.

Через це омбудсмен нагадав правоохоронцям про пункти 7 та 8 статті 9 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

“На застосування недержавної мови представниками правоохоронних органів критикою спалахнули соцмережі. Громадяни гостро реагують на порушення своїх мовних прав і звертаються до мене з проханням втрутитися в ситуацію. Під час виконання службових обов’язків представники правоохоронних органів зобов’язані послуговуватись державною мовою. Сподіваюсь, що надалі таких інцидентів не буде”, – наголосив Тарас Кремінь.

Нагадаємо, що сина Гринкевича затримали під час спроби втекти за кордон.

Читайте також: