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В Україні може виникнути дефіцит електрики влітку: чи будуть відключення
Нардеп попередив, що влітку частина атомних енергоблоків йде на ремонт, тому можливий дефіцит електрики.
В Україні може виникнути дефіцит електроенергії влітку у вечірні години, адже частина енергоблоків піде на ремонт.
Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк, передає «Київ 24».
«Частина атомних енергоблоків виходить в охолодження. Вони будуть проводити ремонтну кампанію. Генерації буде менше. В той же час влітку, в денні години буде генерація сонячних електростанцій. Але це нас не рятує у вечірні години. Тому є значна ймовірність, що у спекотні дні, у вечірні години ми матимемо незначний дефіцит. І єдиний варіант, як його уникнути — збільшити імпорт», — сказав депутат.
Про масові відключення Нагорняк поки не згадав.
Раніше енергетики розповіли, чи варто українцям знову готуватися до блекаутів.