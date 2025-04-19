В Україні може виникнути дефіцит електрики влітку: чи будуть відключення

Чи будуть відключати світло / © ТСН.ua

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В Україні може виникнути дефіцит електроенергії влітку у вечірні години, адже частина енергоблоків піде на ремонт.

Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк, передає «Київ 24».

«Частина атомних енергоблоків виходить в охолодження. Вони будуть проводити ремонтну кампанію. Генерації буде менше. В той же час влітку, в денні години буде генерація сонячних електростанцій. Але це нас не рятує у вечірні години. Тому є значна ймовірність, що у спекотні дні, у вечірні години ми матимемо незначний дефіцит. І єдиний варіант, як його уникнути — збільшити імпорт», — сказав депутат.

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Про масові відключення Нагорняк поки не згадав.

Раніше енергетики розповіли, чи варто українцям знову готуватися до блекаутів.