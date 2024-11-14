В Україні може бути три урожаї, але є і проблеми: метеорологиня попередила через зміни клімату

Кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух розповіла, як потерпіння впливає на український аграрний сектор.

Про це вона сказала у коментарі Олексію Суханову на ютуб-каналі "Говорить Суханов".

Віра Балабух зазначила, що завдяки теплим зимам можуть збільшитись урожаї озимих культур. Крім того є можливість збирати так звані "треті урожаї".

"Якщо говорити про гречку, то наприклад, на Київщині можна отримати ще один урожай гречки після того, як зібрали пшеницю. Це також дуже великі можливості. Ми бачимо, що завдяки тому що теплий період став довший і підвищилась його, теплозабезпеченість тобто він став ще й тепліший до того ж то появилась можливість вирощувати нові культури", - сказала метеорологиня.

Віра Балабух зазначила, що в Україні також є можливість вирощувати нові культури. Це - хурма, інжир, магнолії.

"Інжир росте не лише на Закарпатті, а й навіть на Київщині. Тобто це вже північні області України. Ті саме баклажани, які ще в 70-х були екзотичною культурою, зараз цим нікого не здивуєш. На півдні є можливість вирощувати тропічні культури - бавовну і рис", - пояснила Віра Балабух.

Метеорологиня зазначила, що через зміну клімату є і проблеми через кількість опадів. Вона пояснила, що в Україні є проблеми із дефіцітом води на півдні та навіть півночі.

"Проблема в тому, що збільшується тривалість бездощового періоду. Наприклад, випадає один дощ протягом якого за декілька годин випадає двох-трьохмісячна норма, а подекуди зараз уже і п'ятимісячні норми спостерігаються. Потім цього дощу немає декілька місяців поспіль і оце проблема тому, що для того, щоб виростити такі сталі урожаї нам потрібна ще і волога. І лише при наявності вологи можна отримати дійсно урожай всіх цих культур. І ця проблема із дефіцитом води зараз уже не лише для південних областей України а і для північних областей", - сказала Віра Балабух.

Нагадаємо, Віра Балабух прогнозує, що зима 2024-2025 буде відносно теплою.

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