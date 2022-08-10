В Україні може перестати працювати головний виробник дитячого харчування: названо причину

Стало відомо, що Акціонерне Товариство "Одеський консервний завод дитячого харчування" зіткнулося з можливістю зупинки виробництва.

Причиною припинення виробництва може стати скероване Малиновською окружною прокуратурою м. Одеси кримінальне провадження. На підставі приводів, що прямо суперечать Водному кодексу України, прокуратура звинувачує підприємство у порушенні правил використання водних ресурсів.

Андрій Жуков, директор Одеського консервного заводу дитячого харчування, прокоментував ситуацію наступним чином:

"Ми впевненні, що дії прокуратури є незаконними, оскільки наше підприємство отримало всі необхідні дозволи. Співробітникам відомства були надані вичерпні роз’яснення по всім питанням. Проте, прокуратура та поліція продовжують чинити тиск на колектив підприємства слідчими діями у сумнозвісному стилі 2010 - 2013 років: нескінченні запити документів, в тому числі таких, до яких в них вже є доступ (звіти, декларації, тощо), нескінченні допити співробітників та керівництва, погрози про майбутні неприємності. Вважаємо, що ця ситуація неприйнятна в правовій державі, якою є Україна. Неприпустимо дестабілізувати роботу підприємства, що включено в перелік підприємств для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану. Ми сподіваємося на підтримку керівництва нашої країни, професійних асоціацій та громадянського суспільства. Будемо вживати всіх можливих заходів для припинення незаконних дій Малиновської окружної прокуратури м. Одеси".

Нагадаємо, що Одеський консервний завод дитячого харчування спеціалізується на виготовленні соків, рослинного молока та дитячого харчування. Своїми продуктами під ТМ "Чудо-Чадо" підприємство забезпечує понад 50% потреб маленьких українців у фруктовому пюре, формуючи продуктову безпеку країни.