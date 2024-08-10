В Україні може "вибухнути" епідемія психічних розладів: психіатр попередив про загрозу

Ризик стане високим, коли закінчаться активні бойові дії.
В Україні може "вибухнути" епідемія психічних розладів.
Про це попередив психіатр, доктор медичних наук, завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Івано-Франківського медуніверситету Михайло Пустовойт під час інтерв'ю NV.
Психіатр наголосив, що наразі в Україні ні серед військових, ні серед цивільних немає масово випадків подібних захворювань, але ситуація може змінитися.
"Є ймовірність, що така епідемія може "вибухнути" після завершення активних бойових дій. Зараз війна слугує рамкою, яка тримає психіку як військових, так і цивільних згуртованою, — пояснив Пустовойт. — І ми повинні бути дуже уважними та готовими до моменту, коли ця рамка зникне".
Психіатр Михайло Пустовойт пояснив, чому військові та цивільні стають залежними від небезпеки.
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