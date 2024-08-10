В Україні може "вибухнути" епідемія психічних розладів: психіатр попередив про загрозу

В Україні може "вибухнути" епідемія психічних розладів.

Про це попередив психіатр, доктор медичних наук, завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Івано-Франківського медуніверситету Михайло Пустовойт під час інтерв'ю NV.

Психіатр наголосив, що наразі в Україні ні серед військових, ні серед цивільних немає масово випадків подібних захворювань, але ситуація може змінитися.

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"Є ймовірність, що така епідемія може "вибухнути" після завершення активних бойових дій. Зараз війна слугує рамкою, яка тримає психіку як військових, так і цивільних згуртованою, — пояснив Пустовойт. — І ми повинні бути дуже уважними та готовими до моменту, коли ця рамка зникне".

Психіатр Михайло Пустовойт пояснив, чому військові та цивільні стають залежними від небезпеки.

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