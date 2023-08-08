В Україні може з'явитися нове державне свято та додатковий вихідний

Метою законопроекту є "формування в українському суспільстві такої важливої позитивної риси, як вдячність".

В Україні планують запровадити нове державне свято - День подяки, яке святкуватиметься 22 жовтня. Цей день пропонують зробити вихідним.

Відповідний законопроєкт №9574 зареєстрований на сайті Верховної Ради.

"Встановлення дати святкування Дня подяки має логічну аргументацію: насамперед це підняття вдячності на загальнонаціональний рівень, коли кожна людина матиме офіційну нагоду висловити подяку всім тим, кому вона бажає це зробити", - йдеться у пояснювальній записці.

Автори проєкту пояснюють, що 22 жовтня - це осіння пора, багата урожаєм овочів та фруктів, сприятиме запровадженню традиції проводити свято за родинним столом. У світі 22 жовтня відзначають День змін на краще.

"Свято "National Make A Difference Day" присвячене тому, щоб люди мали змогу спільними зусиллями змінити світ на краще, допомогти оточуючим та зробити життя кращим, що логічно поєднується з ідеєю Дня подяки", - сказано у тексті документу.

Метою законопроекту є "формування в українському суспільстві та закріплення на загальнонаціональному рівні такої важливої позитивної риси, як вдячність, і, відповідно, традиції висловлювати вдячність всім, хто на це заслуговує".

Автори проєкту вважають, що встановлення Дня подяки дозволить підняти рівень вдячності на загальнонаціональному рівні, що позитивно вплине на зміцнення національної єдності в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 9 травня Дня Європи спільно із Європейським союзом.

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