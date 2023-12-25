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В Україні може з'явитися нове свято – День подяки Богові: чи буде вихідний

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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В Україні може з'явитися нове свято – День подяки Богові: чи буде вихідний

Верховна Рада / Фото: Ярослав Железняк / Facebook

У Раді можуть ухвалити рішення про відзначення нового свята – Дня подяки Богові.

У Верховній раді зареєстрували проєкт постанови про встановлення в Україні святкового дня – День подяки Богові.

Сьогодні, 25 грудня, у Верховній Раді одержали проєкт № 10371.

Текст законопроєкту поки що відсутній на сайті парламенту. Проєкт поданий групою депутатів, серед яких голова Верховної ради Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Таким чином документ має великі шанси бути схваленим парламентом.

Чи буде це свято вихідним днем, поки не уточняється.

Раніше, восени 2023 року, законопроєкт зі схожою назвою пропонував запровадити народний депутат від депутатської групи “За майбутнє” Віктор М’ялик.

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Дата публікації
Перегляди
434
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