В Україні може з'явитися онлайн-ТЦК: гучна заява Міноборони

Зараз у Міноборони додають у застосунок опцію онлайн-рекрутингу.

Застосунок "Резерв+", який створили для оновлення даних, хочуть перетворити на онлайн-ТЦК.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю Forbes Ukraine.

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"Оновити свої дані через "Резерв+" змогли 3,2 млн людей. Зараз у нас є великий план, як перетворити "Резерв+" на ТЦК онлайн", - сказала вона.

За її словами, зараз вони додають у застосунок опцію онлайн-рекрутингу із можливістю підписати контракт або мобілізуватися у два кліки. Крім того, у роботі три типи відстрочок: для багатодітних сімей, людей з інвалідністю та студентів денної форми навчання.

"Розширити функціонал "Резерв+", включаючи додавання відстрочок і впровадження онлайн-рекрутингу. Це амбітне завдання, але я впевнена, що ми це зробимо. Ми також додамо можливість включення фотографії в електронний військово-обліковий документ. Є ще декілька послуг ТЦК, які ми плануємо перевести у "Резерв+". Проте наразі обіцяти можу лише відстрочки та онлайн-рекрутинг. Ми пропонуватимемо онлайн-рекрутинг у співпраці з іншими платформами" - додала вона.

Нагадаємо, стало відомо, в якій області одні з найкращих показників із мобілізації.

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