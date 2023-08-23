В Україні можливі підтоплення через зливи: які області у зоні ризику

Очікується, що 23 – 24 серпня в Україні спостерігатимуться значні опади. Це може призвести до підтоплення деяких областей.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Як повідомляли фахівці, 23 серпня дощитиме у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Так, на річках суббасейнів Прута та Сірету, що в Чернівецькій області, очікується зміна гідрологічного режиму з підійманням рівнів води над рівнями від 30 сантиметрів до одного метра. Загрози негативних наслідків немає.

"В місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та місцевого стоку, в гірських районах існує загроза сходження локальних селевих потоків (II рівень небезпеки – помаранчевий)", – додають у гідрометцентрі.

На річках суббасейну Тиси, що на Закарпатті, очікується підвищення рівнів води над рівнями на ідентичний показник, небезпека також не передбачається.

В Укргідрометцентрі додають, що внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природнє річище, рівні води значно нижчі за позначки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода на День Незалежності. Так, в Україні здебільшого пануватиме тепло. Лише у кількох областях можливі незначні опади.

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