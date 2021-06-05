В Україні можливі теракти з боку Росії після запуску "Північного потоку-2" - Аваков

За словами очільника МВС, Україна розглядає різні сценарії і посилює реагування на об'єктах критичної інфраструктури.

В Україні не виключають терактів з боку Російської Федерації після запуску "Північного потоку-2".

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Ми говоримо про реальні загрози. Путін вчора заявив, що "Північний потік-2" добудований, перша нитка. Газ все ще транспортується в Європу нашим газопроводом, і повинен транспортуватися деякий час далі, але потім Путін, швидше за все, захоче газ пустити в обхід України", - заявив він.

Аваков не виключив спроб терактів на українській ділянці газопроводу.

"Тому ми очікуємо, що будуть спроби терактів на нашій ділянці газопроводу і скажуть: "Ви бачите, ми хочемо, але ось вони, тому пускаємо газ через "Північний потік-2". І такої інформації розвідувальної у нас достатньо", - підкреслив глава МВС України.

За його словами, Україна розглядає різні сценарії і посилює реагування на об'єктах критичної інфраструктури.

"Тому ми переглядаємо різні сценарії і посилюємо реагування, в тому числі на об'єктах критичної інфраструктури, газової інфраструктури, дамбах і т.д", - додав він.

Нагадаємо, 4 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що укладання першої нитки російського проєкту "Північного потоку-2", який будують в обхід України, завершене. Другу нитку продовжують укладати.

Путін додав, що друга нитка російського газопроводу буде добудована протягом 1,5-2 місяців. При цьому він додав, що постачання газу по першій нитці "Північного потоку - 2" можуть початися приблизно через 10 днів.

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