В Україні можливі теракти з боку Росії після запуску "Північного потоку-2" - Аваков

За словами очільника МВС, Україна розглядає різні сценарії і посилює реагування на об'єктах критичної інфраструктури.
В Україні не виключають терактів з боку Російської Федерації після запуску "Північного потоку-2".
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
"Ми говоримо про реальні загрози. Путін вчора заявив, що "Північний потік-2" добудований, перша нитка. Газ все ще транспортується в Європу нашим газопроводом, і повинен транспортуватися деякий час далі, але потім Путін, швидше за все, захоче газ пустити в обхід України", - заявив він.
Аваков не виключив спроб терактів на українській ділянці газопроводу.
"Тому ми очікуємо, що будуть спроби терактів на нашій ділянці газопроводу і скажуть: "Ви бачите, ми хочемо, але ось вони, тому пускаємо газ через "Північний потік-2". І такої інформації розвідувальної у нас достатньо", - підкреслив глава МВС України.
За його словами, Україна розглядає різні сценарії і посилює реагування на об'єктах критичної інфраструктури.
"Тому ми переглядаємо різні сценарії і посилюємо реагування, в тому числі на об'єктах критичної інфраструктури, газової інфраструктури, дамбах і т.д", - додав він.
Нагадаємо, 4 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що укладання першої нитки російського проєкту "Північного потоку-2", який будують в обхід України, завершене. Другу нитку продовжують укладати.
Путін додав, що друга нитка російського газопроводу буде добудована протягом 1,5-2 місяців. При цьому він додав, що постачання газу по першій нитці "Північного потоку - 2" можуть початися приблизно через 10 днів.