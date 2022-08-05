Українці зможуть отримати безкоштовну освіту в IT-сфері: які спеціальності доступні

Міністерства цифрової трансформації пропонує українцям безкоштовне навчання в IT-сфері.
На вибір для навчання пропонується перелік з десяти різних спеціальностей.
Про це повідомляє Мінцифри у Телеграмі.
"IT Generation — проєкт, у межах якого талановиті українці зможуть здобути безоплатну освіту та розпочати кар’єру в IT", - йдеться вповідомленні.
Зазначається, що охочі вже дуже скоро зможуть подати заявку на IT Generation. Команда проєкту детально розповіла про всі можливі спеціальності аби людина змогла обрати необхідний для неї курс. Так, після завершення курсів учасник може отримати одну із запропонованих професій:
- Project та Product Management
- Business Analysis
- UI/UX Design
- Digital Marketing
- HR/Recruting
- FrontEnd
- QA
- Java
- JavaScript
- Pyton та Blockchain
Нагадаємо, в Україні Уряд затвердив програми грантової підтримки стартапів і навчання спеціалістів у сфері ІТ в межах проєкту "єРобота".
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