В Україні можна отримати грант на п'ять-сім мільйонів гривень: кому дадуть кошти / Фото: pixabay.com

В Україні можна отримати грант на п'ять-сім мільйонів гривень: кому дадуть кошти

В Україні можна отримати грант на п'ять-сім мільйонів гривень: кому дадуть кошти

В Україні можна подати заявку на отримання гранту в розмірі від 5 до 7 мільйонів гривень. Читайте кому дадуть кошти в матеріалі ТСН.ua.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну повідомив, що українці можуть подати заявку та отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень на створення нових теплиць та садів.

Уряд починає впровадження нового великого проєкта грантової безповоротної підтримки бізнесу. До проєкту входить багато різних програм, серед яких і підтримка аграрної сфери. За словами прем'єр-міністра на програму виділили 7 мільярдів гривень. Очікується, що за рік на отримання грантів надійде близько трьох тисяч заявок.

Хто може бути учасником програми

В програмі можуть брати участь як аграрні компанії чи фермерські господарства, так і приватні підприємці. Але є певні умови:

вони повинні володіти або взяти в оренду землю строком на не менше 25 років;

потрібно після отримання гранту сплачувати податки та працевлаштувати робітників.

Кошти від гранту можна буде витратити на закупівлю технічного обладнання, будівництва комплексу чи закупівлю добрив та посівного матеріалу. Як повідомляє очільник уряду, перша тисяча учасників зможуть отримати фінансування 70% вартості проєкту від держави, а 30% будуть оплачувати самі.

Як оформити заявку на грант

Для отримання гранту потрібно оформити заявку. Зробити це можна в уповноваженому банку чи через "Дію".

Шмигаль додав, що в уряді вивчили потреби та можливості аграріїв України та дійшли висновку, що програма буде мати успіх. Завдяки створенню нових садів та теплиць буде збільшуватися експорт та насичення ринку нашої країни якісними та натуральними продуктами.