В Україні можна відкрити лікарняний через Covid-19 дистанційно: в МОЗ розповіли подробиці

Лікар має право відкрити медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до п’яти календарних днів.

Пацієнтам з симптомами COVID-19, грипу або ГРВІ на період дії воєнного стану повертається можливість відкривати лікарняний дистанційно.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Завдяки відеозв’язку лікар може випитати у пацієнта інформацію щодо симптомів та сформувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність без особистого прийому.

Лікар має право відкрити медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до п’яти календарних днів взявши до уваги симптоми пацієнта.

“Відтепер норма дистанційної виписки медичних висновків про тимчасову непрацездатність повертається і діятиме на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення. Це означає, що у разі наявності симптомів COVID-19, грипу або ГРВІ пацієнт має змогу звернутися до лікаря дистанційно за допомогою засобів телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв’язку, а лікар на підставі звернення та опитування пацієнта відкриє медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період 5 календарних днів”, — зазначила заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

На дистанційній основі лікар має виписати електронний рецепт. Перший електронний рецепт відтепер теж можна отримати без особистого прийому.

Нагадаємо, що в Україні виявили новий вид COVID-19, який швидко поширюється світом.