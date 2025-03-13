Рада підтримала законопроєкт про сплату штрафів через застосунок "Резерв+"

Законопроєкт також дозволить сплачувати штрафи українцям, які перебувають за кордоном.

У четвер, 13 березня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що передбачає впровадження спрощеної дистанційної сплати штрафів за порушення військового обліку через мобільний застосунок "Резерв+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За словами посадовиці, це значно полегшить процес оплати штрафів для військовозобов’язаних, які не оновили свої дані вчасно.

"За таке порушення військового обліку передбачений штраф. Його можна буде оплатити через застосунок "Резерв+" без відвідувань ТЦК, як зараз", — йдеться в дописі.

Законопроєкт також дозволяє сплачувати штрафи українцям, які перебувають за кордоном, у тому числі тим, хто не оновив свої військово-облікові дані.

"Це дозволить українцям повертатися додому без порушень", — зазначила заступник міністра оборони.

Процес сплати штрафу через "Резерв+" відбуватиметься за таким алгоритмом:

Людина подає заяву у застосунку "Резерв+" щодо визнання порушення. Отримує постанову про порушення. Сплачує штраф через застосунок, використовуючи реквізити. Після підтвердження оплати, постанова закривається.

Черногоренко підкреслила, що для військовослужбовців передбачено повне скасування штрафів за таке порушення.

Нагадаємо, стало відомо, скільки електронних направлень на ВЛК вже згенерували у "Резерв+".

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