В Україні можуть дозволити виїжджати за кордон ще кільком категоріям чоловіків: перелік

В Україні можуть дозволити виїжджати за кордон ще кільком категоріям чоловіків: перелік

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про розширення категорії чоловіків, яким можна виїжджати з України під час воєнного стану.

Так, законопроєкт №7484-1 пропонує надати право виїжджати з України чоловікам, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років, або двоє дітей віком до 14 років, або одна дитина віком до 14 років та вагітна дружина, або одна дитина віком до 3 років.

Крім того, ініціатори альтернативного законопроєкту пропонують дозволити виїжджати за кордон:

жінкам та чоловікам, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінкам та чоловікам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

громадянам, які мають в інших країнах нерухомість, бізнес (в якості власників або співвласників), посвідку на постійне проживання;

мають чинні робочі (або спортивні) контракти, морякам (яких тепер на робочих місцях часто замінюють на росіян);

особам, які через надання такої можливості реально приноситимуть більше користі вітчизняній економіці (а отже й обороноздатності), ніж перебуваючи в Україні часто без роботи і без можливостей утримувати себе та сім’ї;

для участі у міжнародних змаганнях, навчально-тренувальних зборах тощо.

Також у законопроекті запропоновано розширити категорії осіб, які не підлягають мобілізації серед тих, які й так виконують важливі функції в тилу.

"Тобто вони теж зможуть мобілізовуватися, але на умовах добровільності, коли вважатимуть, що готові і фізично, і морально захищати Вітчизну зі зброєю в руках, і що саме в такій ролі вони будуть кориснішими для держави", - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Так, відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" надається відстрочка від призиву на військову службу під час мобілізації певній категорії громадян, а отже вони не можуть бути залучені до військової служби без добровільної згоди.

Зазначається, що таким чином особа, яка має відстрочку від проходження військової служби, не має можливості виїхати за кордон задля задоволення власних потреб чи потреб своєї сім’ї. Ініціатори законопроєкту вважають, що аби вирішити це питання, необхідно надати можливість виїзду з України певним категоріям осіб, що зазначені у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Нагадаємо, в українському законодавстві зазначено, що підставою для виїзду військовозобов'язаних за межі місця проживання, від моменту оголошення мобілізації та у воєнний час, є дозвіл керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування таких осіб на військовому обліку. Але процедура отримання такого дозволу в умовах воєнного стану до цього часу неврегульована.

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