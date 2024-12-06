В Україні можуть кардинально змінити принцип відключення світла: які будуть графіки

У Міненерго планують змінити порядок застосування графіків відключень світла від 2025-го. Так, всі області можуть поділити на декілька зон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кілька джерел в енергетичній галузі.

Зазначається, що наразі відключення країною відбуваються нерівномірно. Якщо за місяць у сумі кількість годин відключень для всіх споживачів практично однакова, то протягом тижня чи доби коливання можуть бути значними.

Зараз у кожній області встановлюються окремі графіки після того, як обленерго отримають команду від "Укренерго" на відключення черг споживачів. Енергетики на місцях вже самі вирішують, які саме черги та на який період відключати. Тепер Міненерго хоче упорядкувати систему відключень, щоб уніфікувати графіки за кожною чергою.

Енергетики пояснюють, що у всій країні запроваджувати однакові графіки не можна, бо це може призвести до серйозних перепадів в енергосистемі. Один з варіантів - об'єднання графіків деяких областей у кілька - з відносно рівним обсягом споживання, і в кожній з них застосовувати однакові графіки відключення.

Наприклад, до однієї зони може увійти Одеська, Черкаська, Львівська та ще кілька областей, відібраних у шаховому порядку – щоб не створювати великих суцільних територій із одночасною відсутністю світла. Тоді відключення там будуть за певними чергами у однаковий час. Наприклад, якщо третя черга відключатиметься на чотири години у певний період, то це відбуватиметься по всій зоні. Така сама система буде за іншими зонами.

Існує інша пропозиція задля встановлення більш гнучкого та справедливого механізму відключень. Бувають випадки, коли запровадження однієї черги для всіх регіонів недостатньо, а двох – багато. Для таких ситуацій пропонується запровадити дві підчерги та відключати не по одній, а по півтори черги залежно від ситуації.

Джерела видання наголошують, що поки нова методика підходу до відключень перебуває у процесі формування, але запровадити її хочуть уже від січня наступного року. До Нового року у системі відключень змін не буде.

Нагадаємо, раніше в уряді повідомили, кому не будуть відключати світло. Так, йдеться про бізнес, який імпортує або власними силами виробляє 60% від свого обсягу споживання.

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