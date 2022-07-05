В Україні можуть ліквідувати держлісгоспи: що це означає та які наслідки матиме

В Україні можуть ліквідувати держлісгоспи: що це означає та які наслідки матиме

В Україні можуть ліквідувати державні лісогосподарські підприємства. Лісівники та нардепи просять президента України та Кабмін не допустити цього.

Як повідомляє Товариство лісівників України, в уряді з'явився відповідний проєкт постанови.

Представники лісівничої громадськості зазначають, що у проєкті цієї постанови йдеться про створення єдиного унітарного підприємства "Ліси України" та ліквідацію державних лісогосподарських підприємств як юридичних осіб, що суперечить минулорічному рішенню уряду про затвердження Стратегії розвитку лісового господарства та Лісовому Кодексу України.

З огляду на це лісівники України звернулося з листами до президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням забезпечити підтримку роботи державних лісогосподарських підприємств і не допустити їхньої ліквідації.

"Товариство лісівників України не може спостерігати, як знищується лісогосподарська галузь, тому звертається з проханням розібратися у ситуації… Дана пропозиція вже сьогодні має надзвичайно негативний резонанс в трудових колективах, наукових, освітніх установах. Близько 5 тисяч лісівників захищають нашу країну зі зброєю в руках. Як їм пояснити, що поки вони воюють, їхні підприємства будуть ліквідовані?... Як пояснити 50-тисячній громаді лісівників, які щоденно доглядають за лісом, гасять лісові пожежі, виконують мобілізаційні плани, приймають тимчасових переселенців, займаються волонтерством, що тепер хтось краще за них розуміється на виконанні цих функцій?", - йдеться у листах.

Водночас голова товариства Юрій Марчук, який підписав листи, зазначає, що "ініціатори ліквідації лісгоспів переслідують або інтереси великого бізнесу і хочуть отримати в користування 1/6 території України, яка знаходяться під лісом та мати безоплатний доступ до всіх деревних ресурсів, або внести дисонанс у відношеннях влади та населення".

Проти такого рішення виступили також і понад 80 народних депутатів України. Вони підписали запит до президента України Володимира Зеленського і звернення до уряду щодо недопущення ліквідації державних лісогосподарських підприємств, повідомив член Комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування Олександр Матусевич на своїй сторінці у Facebook.

"У час військового стану, коли працівники лісових підприємств захищають нашу Батьківщину, а підприємства галузі віддають на фронт все, від лісопродукції до гумдопомоги, таке рішення вважаю недопустимим і навіть цинічним, - наголосив Матусевич.

Своєю чергою нардепка Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі наголосила, що такі плани уряду можуть призвести до руйнівних наслідків в цілій галузі економіки. "Централізація ведення лісового господарства, ліквідація існуючих лісогосподарських підприємств йде в розріз ухваленій урядом лісовій стратегії до 2035 року. Там, нагадаю, зазначено, що окремі юридичні особи залишаються без можливості подальшої приватизації", - зазначає вона та додає, що не можна допустити розкрадання та знищення чи не єдиної галузі, яка створює додану вартість та приносить в економіку валютну виручку.

За її словами, окрім рекордних платежів в держбюджет та прибуткової господарської діяльності, в час війни підприємства лісового господарства передали військовим та цивільним для відновлення житла та споруд соціальної сфери. Роздавали людям продовольство та допомагали евакуйовувати та розселяти громадян. Гасили пожежі після ракетних обстрілів.