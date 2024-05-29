В Україні можуть мобілізувати ув’язнених жінок: пояснення міністра юстиції

Поки що попиту в Збройних силах на мобілізацію жінок немає, а в місцях позбавлення волі їх не надто багато.

Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб допускає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону міністр юстиції Денис Малюська

Однак, наразі, за його словами, охочих мобілізуватися в армію серед жінок-ув’язнених немає.

"У нас немає в законі обмежень щодо того, що це будуть чоловіки чи жінки. Теоретично, така можливість є. Але поки що попиту в Збройних силах на мобілізацію жінок немає... Поки що в практичній імплементації ми цього не бачимо, але побачимо, як буде далі”, - пояснив він.

Окрім того, міністр зауважив, що у в’язничній системі відбуває покарання не надто велика кількість жінок.

“Цифру зараз назвати не готовий, але насправді ми не говоримо про якусь велику кількість людей", - наголосив Денис Малюська.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що мобілізація ув'язнених дозволить вирішити щонайменше два питання: підвищить чисельність військовослужбовців і послабить навантаження на в'язниці.

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