В Україні можуть почати відключати електроенергію на 8 годин за раз – попередження від експерта

Така ситуація може тривати тиждень і більше.

Період відключення електроенергії в Україні може зрости вдвічі – до шести-восьми годин за раз через ворожий масований ракетний обстріл енергетичної інфраструктури.

Про це аналітик енергетичних ринків Максим Білявський повідомив у ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Він нагадав, що аварійні відключення електроенергії потрібні, аби зберегти енергосистему керованою.

"Час відключення, безумовно, збільшиться, до цього потрібно бути готовим. На мій погляд, (час – ред.) може збільшитися з чотирьох годин, як в середньому зараз, до шести-восьми, тобто вдвічі", – сказав експерт.

Водночас він зазначив, що це тимчасова ситуація.

"Це може тривати тиждень, а може навіть більше. Все буде залежати від матеріалів та фінансових ресурсів, які є в енергоексплуатувальних організацій", – додав Білявський.

Аби енергетики якомога швидше все полагодили та збалансували енергосистему, треба зменшити споживання електроенергії та сплачувати рахунки за неї. Адже дуже необхідна наявність коштів на відповідному ринку, аби було за що купувати матеріали для ремонтів.

У разі "блимання" світла у квартирі експерт порадив одразу вимикати всі електроприлади через високий ризик виведення їх з ладу. Якщо є змога, варто використовувати вирівнювачі напруги.

Що буде з енергосистемою: експерт енергетичних програм Максим Білявський

Нагадаємо, Росія 15 листопада влаштувала наймасованіший обстріл енергосистеми від початку війни. Наслідки можуть бути і для сусідніх держав, попередив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що українцям треба бути готовими до суттєвих перерв у енергопостачанні та мати необхідний запас води, заряджені всі пристрої та павербанки.

Зауважимо, що 16 листопада в усіх областях України застосовуються планові стабілізаційні та аварійні відключення світла.

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