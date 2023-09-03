Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні можуть почати мобілізовувати студентів: нардеп розповів, про кого йдеться

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2491
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Україні можуть почати мобілізовувати студентів: нардеп розповів, про кого йдеться

В Україні можуть почати мобілізовувати студентів / Фото: ТСН.ua

Також на службу до ЗСУ призиватимуть студентів, які вступили 2022 року.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може дозволити мобілізовувати студентів, яким більше 30 років і вони отримують другу вищу освіту. 

Про це в етері телемарафону сказав член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. 

Народний депутат повідомив, що 2022 року на 60 тисяч осіб збільшилась кількість бажаючих отримати вищу освіту у віці після 25 років. 

"Цьогоріч цифри також наближаються до 100 тисяч. Це означає, що 60 тис. чоловіків вирішили скористатися такою можливістю для уникнення призову", - сказав Веніславський.

Нардеп зазначив, що він подав до Верховної Ради законопроєкт про те, що чоловіки-студенти, віком більше 30 років і які здобувають другу освіти втратили можливість відстрочки від мобілізації, оскільки на його думку, це лише лазівка для уникнення призову до ЗСУ. Нардеп зазначив, що це також стосуватиметься і чоловіків, які вступили в університети 2022 року. 

"Я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років таким правом на відстрочку скористатися не могли", - сказав він. 

Нагадаємо, в Україні за останній тиждень змінилось ряд наказів про мобілізацію під час дії воєнного стану.

Читайте також:

Таємниця про більшу мобілізацію українців! Пресконференція Зеленського

Таємниця про більшу мобілізацію українців! Пресконференція Зеленського

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2491
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація