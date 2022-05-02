В Україні можуть подовжити загальну мобілізацію: у ЗСУ пояснили, від чого залежатиме рішення

В Україні можуть подовжити загальну мобілізацію: у ЗСУ пояснили, від чого залежатиме рішення

В Україні після 24 травня можуть подовжити загальну мобілізацію населення.

Наразі мобілізація в Україні триває вже понад два місяці і після 24 травня, коли спливає тримісячний термін загальної мобілізації, вона може бути подовжена. Рішення буде ухвалено зважаючи на те, якою буде ситуація на фронті.

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач на брифінгу.

"Мобілізація була оголошена протягом трьох місяців, від 24 лютого, які скоро мають спливти, але це не значить, що вона може закінчитися. Все буде залежати від обстановки, яка складеться на той період (24 травня — ред.). Якщо буде потрібно, далі будемо поповнювати ряди наших військових частин військовослужбовцями, керівництвом держави у разі необхідності буде ухвалено рішення щодо продовження термінів цієї мобілізації...Якщо така потреба буде, будуть продовжуватися бойові дії, однозначно буде потреба поповнення фахівцями військовими наших частин. Тому керівництвом, думаю, буде продовжена мобілізація після 24 травня”, - пояснив він.

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Горбач каже, що за кількісними та якісними показниками мобілізація виконана на 100% і зараз темпи її дещо знизилися.

"Зараз ми проводимо доукомплектування, поповнення військових частин людьми, які потрібно доукомлектовані. Темпи значно нижчі, але йде за планом", - сказав Горбач.

Нагадаємо, окупанти примусово мобілізують українських медиків та погрожують розстрілом.

Як повідомлялося, на кордоні з Польщею затримали ухилянта, який вдавав із себе багатодітного батька.

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