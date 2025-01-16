В Україні можуть повернути відключення світла: експерт пояснив коли і чому

В Україні можуть знову запровадити відключення світла. Обмеження споживання електроенергії повернуться, якщо будуть суттєві морози.

Про це повідомив директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі "КИЇВ24"

Він наголошує, що наразі ситуація в енергетиці стабільна. Втім, якщо в лютому температура повітря опуститься до -5°C і нижче, то відключення світла знову повернуться,

"Так, лютий може бути дуже складним. Якщо будуть морози, то буде складно. Якщо температура буде -5° і нижче, напевно, повернуться обмеження постачання електрики. Але в усьому іншому - маємо резерви обладнання, розуміємо, як протистояти атакам", - каже Харченко.

Також він додав, що росіяни намагаються вразити компресорні станції та інфраструктуру газосховищ, що розташована на поверхні. Адже вразити саме сховище, яке на глибині півтора кілометри під землею, нереально. Незважаючи на наявні пошкодження - катастрофи немає, армія РФ "суттєвого успіху не мала".

Нагадаємо, зранку 15 січня армія РФ атакувала Україну ракетами. Міненерго запровадило превентивні відключення світла у низці областей.

Окрім того, російська армія атакувала об'єкти газової інфраструктури на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині.

Читайте також:

Просто зараз! Аварійні відключення світла!