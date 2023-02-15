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В Україні можуть припинити вимикати світло: в Держненергонагляді назвали умову

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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В Україні можуть припинити вимикати світло: в Держненергонагляді назвали умову

Фото: Getty Images

Ситуація в енергосистемі України покращилася.

В Україні не вимикатимуть електроенергію у разі відсутності нових ракетних та дронових атак російських окупаційних військ.

Про це заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян під час телемарафону.

"Якщо не буде масованих атак, то графіки вимкнень застосовуватись точно не будуть. Точно немає у цьому потреби, генерації достатньо зараз", - пояснив Слободян.

За його словами, наразі ситуація в енергосистемі суттєво покращилась завдяки збільшенню обсягів виробітку на теплоелектростанціях, виведенню в роботу всіх енергоблоків АЕС. Також він анонсував, що вже від березня споживання електроенергії піде на спад, тож дефіциту буде ще менше.

Нагадаємо, станом на ранок 15 лютого в енергосистемі України відсутній дефіцит потужностей. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання, тому ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились.

Як повідомлялося, від 14 лютого в Україні почали діяти нові правила інформування про графіки відключення світла. 

Крім того, кияни можуть дізнаватися про відключення світла через СМС-повідомлення. Як підключити послугу.

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Перегляди
1578
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