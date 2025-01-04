В Україні можуть продовжити термін добровільного повернення на службу після СЗЧ – Верещук

Серед інших заходів для розв'язання проблематики СЗЧ пропонують активніше залучати рекрутерів із бойових підрозділів.
В Україні можуть продовжити термін для добровільного повернення на військову службу після самовільного залишення частини (СЗЧ).
Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук після міжвідомчої наради з ветеранської політики, соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей.
Серед присутніх були представники Міністерства оборони України, Збройних сил України, військової служби правопорядку та деяких бойових підрозділів.
Представники запропонували ще ряд ідей, зазначила Верещук, на деякі з них, одразу звернули увагу.
"1 січня 2025 року закінчився термін для добровільного повернення на службу із СЗЧ. Ідея в тому, щоб продовжити цей термін (на скільки саме – це предмет обговорення)" – зазначила Верещук.
Наразі обговорення цього питання вже триває з оборонним комітетом Верховної Ради.
"Якщо у когось виходить успішно повернути бійця у стрій, ну то треба дати людям працювати й усіляко підтримати. (До слова, не допускати ситуації, коли підрозділ домовився забрати людину після СЗЧ до себе, а її направляють до іншого підрозділу)", – підсумувала заступниця керівника ОП.
Нагадаємо, збільшення кількості випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) в українській армії 2024 року зумовлене тим, що люди втомлюються від довгої війни.
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