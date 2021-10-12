В Україні можуть рекордно здорожчати тепличні огірки і помідори

В Україні можуть рекордно здорожчати тепличні огірки і помідори

Така цінова тенденція пов'язана, зокрема, зі зростанням цін на газ.

У зимовий і весняний періоди 2022 року в Україні можуть рекордно здорожчати тепличні огірки, помідори та інші овочі.

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Як повідомляють аналітики EastFruit, цінові рівні можуть виявитися захмарними для більшості українських споживачів.

"Ціни на тепличні овочі почали швидко зростати вже зараз. Тому не виключено, що ще до нового року ціни на огірки, помідори і перець оновлять історичні рекорди", – йдеться у повідомленні.

Серед основних причин - різке підвищення цін на газ та інші енергоносії, необхідні для теплиць, здорожчання добрив і міжнародних перевезень. Аналітики повідомляють, що внаслідок рекордного зростання цін на газ в Європі вже зараз серйозно страждають тепличні господарства Німеччини, Польщі та інших країн ЄС.

Через підвищений попит можуть різко здорожчати імпортні овочі з теплих країн, зокрема з Туреччини, яка є головним постачальником огірків і помідорів в Україну під час зимово-весняного періоду.

Варто зазначити, що ціни на газ у Європі б'ють рекорди. Майже дві тисячі доларів – стільки коштувала 6 жовтня тисяча кубометрів палива на головному європейському хабі. У Європі підозрюють шантаж Москви, щоби протиснути сертифікацію "Північного потоку-2".

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