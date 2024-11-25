В Україні можуть скасувати графіки відключення світла: коли і за яких умов це станеться

На застосування або скасування обмежень, зокрема, впливають ворожі обстріли та погодні умови.

В Україні можуть скасувати графіки відключення електроенергії. Це може відбутися вже до кінця поточного тижня.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

За прогнозами, потужний антициклон, який надійшов до України, швидко пройде, потім знову засніжить, але суттєвих від'ємних температур не буде. Це дозволить відмовитися від застосування графіків вже наприкінці тижня.

Нагадаємо, сьогодні, 25 листопада, в Україні знову діятимуть графіки відключень світла. За вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 14:00 до 20:00.

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