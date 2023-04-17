В Україні можуть скоротити кількість предметів у школі: у Мережі відреагували на ініціативу

Сьогодні учні 7-9 класів мають близько 20 предметів у тиждень.

Новий міністр науки та освіти України Оксен Лісовий заявив, що у школах можуть скоротити кількість предметів, які вивчають учні. За його словами, така ініціатива допоможе вирішити питання оптимізації навчальних програм.

Про це Лісовий повідомив у своєму Facebook.

Чиновник закликав українців "поговорити відверто", зазначивши, що у питанні є аргументи як "за", так і "проти".

Лісовий запропоновану ініціативу пояснює тим, що останні кілька років школярі навчалися в умовах пандемії, а згодом під час повномасштабної війни.

"Навантаження на дитину дуже високе: і психологічне, і розумове. Це і про велику кількість предметів, і про навчання онлайн, і про додаткові заняття, щоб надолужити втрачене", - пише міністр.

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Міністр наводить приклад, що у 7-9 класі діти мають близько 20 предметів у тиждень, і таку кількість "складно засвоїти і без стресу та онлайн-навчання", при тому, що не всі мають можливість користуватися гаджетами для дистанційки.

Через навантаження учні починають зосереджуватися на тим предметах, які важливі для них..

"Фактично питання стоїть не стільки про те, скільки має бути предметів, а як оптимізовані навчальні програми, яке навантаження отримують діти на уроках і на домашнє опрацювання, в якій формі відбувається навчання", - пояснює він.

Лісовий зазначив, що в Україні у старшій профільній школі починаючи з 2027 року учні зможуть обирати напрямок, яким бажають навчатися.

"Відповідно, це має змінити підхід з мультипредметності на конкретний профіль, який цікавий школяру чи школярці", - каже чиновник.

Очільник МОН попросив громадян долучитися до обговорення у Фейсбук під дописом.

Користувачі мережі відреагували на таку пропозицію та уже встигли висловити свою думку.

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Наведемо кілька прикладів коментарів, які залишили батьки учнів:

"Навчаючись у п'ятому класі в Німеччині мій син встигав після школи відпочити, відвідати спортивне тренування і потім зробити одне-два домашні завдання з математики і мови. ВУкраїні (ред.) дитина знаходиться на межі від даного навантаження, і уже від спорту не отримує задоволення знаючи скільки його чекає домашки вдома. Можливо, наші діти і розумніші закордонних ровесників, але вони і точно і нещасніші за них",

"На мою думку, і за моїм спостереженням - діти перевантажені. До цього зараз освіта конкурує за українських дітей, які виїхали в безпечні країни, там освіта простіша, наочніша, розважальніша. Багато непотрібних предметів виникли через те, що багато років різні люди хотіли довести свою причетність до освіти, науки і впровадити хоч щось. Простоту і ясність не впроваджували"

"Ідея чудова, але що буде (з) реалізацією з педагогами - практиками з різних областей! А у нас пишуть люди програми, які від практичної освіти далекі, а ми потім ще якось вигадуємо як адаптувати до дітей", - поділилися батьки під публікацією.

Раніше новий міністр освіти та науки Оксен Лісовий розповів, що сьогоднішна система освіти має безліч проблем та викликів, з якими стикнулася через коронавірус та війну.

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