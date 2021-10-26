В Україні можуть ввести нові правила перевезення небезпечних вантажів

Наразі законодавство України лише частково враховує положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У Верховну Раду України передано на повторне читання Проект закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів". Він був розроблений для виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та рядом інших документів.

"Сьогодні перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним і річковим транспортом несе значний ризик аварійних випадків та заподіяння шкоди довкіллю. Тому Україні необхідно вжити ефективні заходи для безпеки перевезення таких вантажів. Цей законопроект належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства в рамках імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. І вже отримав позитивний висновок Комітету з питань інтеграції України з ЄС", - зазначив один із авторів законопроекту Юрій Корявченков, народний депутат Верховної ради України IX скликання, Голова підкомітету з питань автомобільних доріг і дорожнього господарства.

Депутат вважає, що наразі законодавство України лише частково враховує положення Директиви 2008/68/ЄС. Проте потреба в підвищенні рівня безпеки перевезення небезпечних вантажів вимагає нових підходів регулювання у цій сфері.

Директива 2008/68/ЄС включає три додатки, що стосуються ADR, RID та ADN.

"ADR" означає Європейську Угоду про міжнародні дорожні перевезення небезпечних вантажів, укладену в Женеві 30 вересня 1957 року, з внесеними змінами;

"RID" - правила міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізницею, що зазначені у Додатку С до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (COTIF), укладеному 3 червня 1999 року у Вільнюсі, з внесеними змінами;

"ADN" - Європейську Угоду про міжнародні перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами, укладену у Женеві 26 травня 2000 року, з внесеними змінами.

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