В Україні можуть ввести обмеження на перетин кордону, щоб зупинити індійський штам "Дельта"

За даними ВООЗ, цей найагресивніший штам коронавірусу виявили вже у 92 країнах світу,

Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров'я України мають підготувати пропозиції щодо можливого введення додаткового контролю та обмежень на пересування між Україною та країнами, де стрімко поширюється індійський штам коронавірусу "Дельта".

Це узгодили 22 червня на нараді щодо коронавірусу, передає Офіс президента.

Як доповіли представники Національної академії наук України, цей штам коронавірусу в 1,6 раза заразніший, ніж штам "Альфа" (британський), у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується у 1,45 раза.

За оцінками ВООЗ, штам дельта виявили вже у 92 країнах світу, і він поступово стає домінантним у світі.

Водночас міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна вже готується до можливої появи "індійського" штаму COVID-19.

"Зараз ми як готуємося - шляхом вакцинації нашого населення. Зараз в Україні в наявності 2 628 000 доз вакцини, ми нарощуємо масштабну кампанію з імунопрофілактики, яка буде зростати кожен день", - заявив він на форумі "Україна 30. Здорова Україна".

Нагадаємо, ТСН.ua розпитав у лікарів, чи справді нова хвиля COVID-19 може докотитись до України з Росії і коли це може статись? Чи захистять українців завезені з-за кордону вакцини і як довго мутуватиме коронавірус? Про найбільш агресивний штам коронавірусу читайте у нашому матеріалі.

Штам "Дельта" вже виявили, зокрема, у сусідній Росії. Дослідники кажуть, що цим видом коронавірусу інфікувався кожен четвертий хворий на COVID-19 росіянин.

Новини України: чи буде ще одна хвиля коронавірусу і чим небезпечний штам "Дельта" з Росії

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