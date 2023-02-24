В Україні можуть з'явитися нові правила декретної відпустки: що про це відомо

Якщо ухвалять новий законопроєкт, то обидва батьки зможуть вийти на відпочинок з догляду за дитиною одночасно. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Новий проєкт закону №9018 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері соціальних відпусток", якщо буде ухвалений, надасть обом батькам однакові права на відпочинок з догляду за дитиною.

В пояснювальній записці зазначається, що після прийняття закону громадяни України матимуть індивідуальне право скористатися декретною відпусткою за бажання чи, якщо вона буде потрібна. Також вони отримають можливість розпоряджатися часом відпочинку з догляду за дитиною на власний розсуд. Тобто жінка зможе брати декретну відпустку окремо від чоловіка і одночасно з ним.

Пропонується давати таку декретну відпустку батькові та матері до досягнення дитиною 3-річного віку. Головна мета нового проєкту — забезпечити обох батьків правом одночасно використовувати термін. Проте буде також і один важливий нюанс — із загального трирічного терміну час, коли обидва батьки виходять на відпочинок одночасно, не може перевищувати 4-ьох місяців.

Варто також зазначити, якщо дитина потребує домашнього догляду, то батьки можуть отримати декретну відпустку без збереження заробітної плати до 8 років. Однак це потрібно підтвердити, надавши роботодавцю медичний висновок.

Завдяки таким змінам на юридичному рівні буде надано визначення поняттям "самотня матір" та "самотній батько", які визначаються після смерті одного з батьків, визнання одного з батьків зниклим безвісти чи отримання рішення суду про позбавлення батьківських прав.