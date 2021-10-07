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В Україні можуть з'явитися нові правила виїзду за кордон з дитиною: що зміниться

В Україні можуть з'явитися нові правила виїзду за кордон з дитиною: що зміниться

УНІАН

Ці правила ще має ухвалити парламент.

Дозвіл другого з батьків більше не буде потрібен. Кабмін пропонує новы правила для виїзду за кордон з дитиною до 16 років.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 7 жовтня.

Зазначається, що документ визначає процедуру узгодження подорожі за кордон між батьками. Зокрема, дозвіл на вивезення дитини не потрібен, якщо одного з батьків позбавили прав, аліменти на дитину не виплачувалися понад 3 місяці, а також за рішенням суду.

Тепер законопроєкт направлять до Верховної Ради. Якщо його ухвалять, то українці зможуть вносити дозвіл на виїзд дитини за кордон до Державного реєстру актів громадянського стану.

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