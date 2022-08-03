В Україні планують запровадити додатковий митний збір: на що він може поширюватися

В Україні уряд обговорює концепцію запровадження додаткового митного збору. Проте коли його введуть та в якому вигляді - зараз невідомо.

В Україні можуть запровадити додатковий митний збір. Його концепцію зараз обговорюють в уряді.

Про це в інтерв’ю виданню “Уніан” повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, динаміка податкових та митних надходжень в нашій країні починає покращуватися. В березні надходження з митниці сягнули семи млрд гривень, в липні - понад 22 млрд гривень.

"Ми зараз обговорюємо питання запровадження додаткового митного збору. Така ініціатива може не носити назву додаткового митного збору, це може бути окремий військовий збір. Або додатковий збір на валютообмінні операції на купівлю імпортних товарів. Ще немає остаточної концепції, тому, коли і в якому вигляді буде введено збір - говорити зарано", - зазначив Сергій Марченко.

Нагадаємо, що у застосунку Monobank знову доступна купівля валюти.

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