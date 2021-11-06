В Україні можуть запровадити "ковідну амністію" для тих, хто купив фальшиві сертифікати

В Україні можуть запровадити "ковідну амністію" для тих, хто купив фальшиві сертифікати

Нині до лікарень потрапляють тяжкі пацієнти із "липовими" документами про щеплення.

В Україні розглядають можливість запровадження "ковідної аміністії" для людей, які придбали фільшиві COVID-сертифікати про щеплення, а тепер хочуть вакцинуватися по-справжньому.

Про це напередодні, 5 листопада, під час спілкування з журналістами заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає журналіст ТСН.ua.

"Ми відпрацьовуємо зараз можливість так званої "ковідної амністії". Якщо людина купила сертифікат, приходить до лікаря, той дивиться в Електронну систему охорони здоров'я і бачить, що не може зробити щеплення (бо там уже є дані про щеплення - ред.). Нам треба це прибрати, ми працюємо над цією моделлю, як це зробити", - сказав Ляшко.

Міністр зазначив, що летальні випадки хворих на COVID розглядатимуть комісії детально, аби з'ясувати, чи не були сертифікати фальшивими. Ляшко додав, "як правило, якщо людина важко переносить COVID-19, вона дуже часто зізнається, що має фальшивий сертифікат про вакцинацію".

Нагадаємо, народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт №6084, який посилює відповідальність за підробку COVID-сертифікатів. Кримінальна відповідальність загрожує як тим, хто виготовлятиме "липові" документів, так і тим, хто куплятиме фальшиві COVID-сертифікати.

Проєктом закону встановлюється відповідальність за:

використання особою завідомо підроблених або фальсифікованих документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень.

внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень.

За що і як штрафуватимуть:

використання особою завідомо фальшивих "ковід"-документів – штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень або обмеження волі терміном до 2 років.

внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації – штраф від 34 тисяч до 68 тисяч гривень або позбавлення волі терміном до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном від 1 до 3 років.

виготовлення з метою збуту, збут підроблених "ковід"-документів – штраф від 85 тисяч до 170 тисяч гривень або позбавлення волі терміном до 3 років.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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