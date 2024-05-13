В Україні можуть запровадити обмеження щодо кількості порушень ПДР на рік – подробиці

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що в Україні пропонують встановити обмеження для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху (ПДР), до трьох на рік.

Про це він сказав під час круглого столу в "Укрінформі" з нагоди початку 1-го етапу "Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху".

"Певна категорія водіїв транспортних засобів мають по 20-25-30 порушень за календарний рік. Це свідчить про те, що відповідальність, яка існує нині, не діє. Потрібна більш актуалізована і конкретизована відповідальність для такого виду порушників", – зазначив Білошицький.

Так, патрульна поліція вже ініціювала обговорення змін до ПДР за участю громадськості та профільних комітетів Верховної Ради, яка обмежить кількість можливих порушень – до трьох на рік.

Як зазначив Білошицький, правоохоронний і транспортний комітети Ради підтримують цю ідею.

Він додав, що близько половини всіх аварій стається через перевищення швидкості.

"Станом на зараз майже повністю відновлено систему автоматичної фіксації до рівня до повномасштабної війни. Зараз працюють 260 камер автоматичної фіксації (до повномасштабної війни було 270). І лише за 4 місяці цього року зафіксовано і винесено 1 млн 376 тисяч 779 постанов про адміністративне правопорушення, зафіксоване в автоматичному режимі", – повідомив Білошицький.

Нагадаємо, в Україні хочуть підвищити штрафи для водіїв – за що "світить" покарання.

Читайте також: