В Україні можуть запровадити відключення світла через похолодання: подробиці

Експерт розповів, чи варто чекати масових відключень електрики через морози, що насуваються на Україну.

Директор енергетичних програм "Разумков Центру" Володимир Омельченко розповів, що через морози в Україні можуть бути задіяні планові відключення електроенергії.

Це він сказав в ефірі телемарафону.

"Безумовно, низький рівень температур - це великий стрес для всієї енергетичної системи України. Треба підкреслити, що українські енергетики в цій ситуації зробили все можливе, щоб підготуватися. Після масштабних минулорічних обстрілів, сфокусованих рашистами на енергетичну систему, деякі з енергетичних блоків знаходяться в аварійному стані", - сказав Омельченко.

Він прогнозує на період похолодання дефіцит потужності від 2 і більше гігават. Але його можна покрити за рахунок імпорту.

"Ми можемо імпортувати достатні обсяги, але все рівно в деякі пікові години у країні може відчуватися непокритий дефіцит. Тому не виключено, що можуть бути задіяні планові відключення. Але вони якщо і будуть задіяні, то це не значить, що вони будуть тотальними. Це будуть вибіркові планові відключення в окремі години пікових навантажень", - пояснює Володимир Омельченко.

Директор енергетичних програм "Разумков Центру" пояснив, що графіки відключень вже існують, вони доведені до кожного обленерго і є на сайтах обленерго.

"Я не думаю. що відключення будуть масштабні — можливо по 2-3 години. Але існнує ймовірність, що вдасться їх уникнути, якщо ми повністю зможемо забезпечити імпорт електричної енергії", - додав Омельченко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Морози до -25 градусів! Енергетики попереджають про можливі відключення"

Нагадаємо, що за даними синоптиків, 7-8-9 січня в Україні очікується ускладнення погодних умов. Буде похолодання вдень до -8 -12 градусів, вночі до -10-17.

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