В Україні можуть зменшити кількість вишів – у МОН розповіли про законопроєкт

Система вищої освіти в Україні є "роздутою", зазначив заступник міністра освіти і науки.

У Міносвіти збираються оптимізувати кількість закладів вищої освіти в Україні.

Про це сказав заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в ефірі "Радіо Культура".

Вінницький зазначив, що система вищої освіти в Україні є "роздутою", оскільки налічує понад 170 державних вищих навчальних закладів, частина з яких має територіально відокремлені структурні підрозділи.

"Ще є аспірантура, відкрита в інститутах Академії наук, які також вважаються окремими закладами освіти. Це – достатньо "роздута" система. І це тільки державні заклади, поруч із ними існує ще 85 приватних", – сказав Винницький.

Як на кількість вишів впливає демографічна ситуація в країні

У МОН заявили про потребу в оптимізації мережі закладів, зокрема, диктує демографічна ситуація. Наразі відомо про тенденцію зниження кількості тих, хто здобуває вищу освіту в Україні.

Він додав, що зменшити кількість вишів і рекомендує Європейська комісія, яка слідкує за виконанням Україною вимог для вступу до Європейського Союзу.

"Наша демографія не може підтримати такої кількості закладів освіти. 15 років тому середня кількість студентів на один заклад становила 6,5 тис. осіб, сьогодні це 3,5 тис. І ця тенденція триває. Європейська комісія пропонує розробити план дій для цього. Відповідь Міністерства освіти є – вже розроблено законопроєкт "Про модернізацію мережі закладів вищої освіти", – сказав заступник очільника МОН.

Що передбачає законопроєкт "Про модернізацію мережі закладів вищої освіти"

Згідно з документом, в Україні, зокрема, мають розмежувати заклади фахової передвищої освіти (коледжі) від закладів вищої освіти.

За словами чиновника, територіально відокремлені структурні підрозділи мають або бути приєднані до інших закладів освіти, або стати незалежними закладами вищої освіти.

"У Європі немає концепції територіально відокремленого структурного підрозділу чи філії, складно уявити, що, наприклад, в Гамбурзі є філія Мюнхенського університету, а в Марселі – Паризького. Нам треба їх розділити", – сказав Винницький.

Він додав, що до кінця 2023 року в Україні буде щонайменше 6 об’єднаних закладів у різних регіонах.

Нагадаємо, Міносвіти пропонує також "індивідуальні траєкторії" на тлі ситуації із заочною формою навчання у вишах.

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