В Україні можуть змінити категорії водійських прав та встановити вікові обмеження: про що йдеться

В Україні можуть змінити категорії водійських прав і встановити вікові обмеження для отримання різних категорій.

Про це йдеться в законопроєкті № 8082, який було внесено до порядку денного парламенту ще 7 лютого 2023 року.

Автори пропонують встановити 17 категорій водійських прав:

АМ – мопеди

А1 – мотоцикли до 125 куб. см

А2 – мотоцикли до 35 кВт (47 к.с.)

А – мотоцикли, трицикли

В1 – квадроцикли

В – легкові автомобілі

ВЕ – легкові автомобілі з причепом

С1 – легкі вантажівки

С1Е – легкі вантажівки з причепом

С – вантажівки

СЕ – вантажівки з причепом, автопоїзди

D1 – автобуси до 16 пасажирів

D1Е – автобуси з причепом до 16 пасажирів

D – автобуси

DЕ – автобуси з причепом

Тm – трамваї

Tb – тролейбуси

Право на керування транспортними засобами відповідних категорій може бути надано:

категорії АМ, А1 – особам, які досягли 16-річного віку;

категорії А2, В1, В, ВE, С1, С1Е – особам, які досягли 18-річного віку;

категорії А (мотоцикли) – особам, які досягли 20-річного віку та мають навички керування транспортним засобом категорії А2 не менше 2 років (вимога до наявності навичок не застосовується, якщо особа має вік щонайменше 24 роки);

категорії А (трицикли) – особам, які досягли 21-річного віку;

категорії С, СЕ – особам, які досягли 21-річного віку, особам, які досягли 18-річного віку за умови наявності свідоцтва про підтвердження професійної компетентності водія транспортного засобу для надання послуг з перевезення вантажів або документа про здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за відповідною професією;

категорії D1, D1E, Тm, Tb – особам, які досягли 21-річного віку;

категорії D, DE – особам, які досягли 24-річного віку, особам, які досягли 21-річного віку за умови наявності свідоцтва про підтвердження професійної компетентності водія транспортного засобу для надання послуг з перевезення пасажирів або документа про здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за відповідною професією.

Право на керування транспортними засобами категорій АМ, А1, А2, А, В1, В та ВЕ надається на 10 років, категорій С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1Е, D, DЕ, Тb та Tm – на 5 років.

Нагадаємо, в Україні для водіїв уже діють вікові обмеження, які відрізняються залежно від категорії транспортного засобу. Відповідальність за порушення цих обмежень є однаковою для всіх.

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