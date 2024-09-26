В Україні можуть змінити категорії водійських прав та встановити вікові обмеження: про що йдеться

Зоурема, йдеться про встановлення 17 категорій водійських прав.
В Україні можуть змінити категорії водійських прав і встановити вікові обмеження для отримання різних категорій.
Про це йдеться в законопроєкті № 8082, який було внесено до порядку денного парламенту ще 7 лютого 2023 року.
Автори пропонують встановити 17 категорій водійських прав:
- АМ – мопеди
- А1 – мотоцикли до 125 куб. см
- А2 – мотоцикли до 35 кВт (47 к.с.)
- А – мотоцикли, трицикли
- В1 – квадроцикли
- В – легкові автомобілі
- ВЕ – легкові автомобілі з причепом
- С1 – легкі вантажівки
- С1Е – легкі вантажівки з причепом
- С – вантажівки
- СЕ – вантажівки з причепом, автопоїзди
- D1 – автобуси до 16 пасажирів
- D1Е – автобуси з причепом до 16 пасажирів
- D – автобуси
- DЕ – автобуси з причепом
- Тm – трамваї
- Tb – тролейбуси
Право на керування транспортними засобами відповідних категорій може бути надано:
- категорії АМ, А1 – особам, які досягли 16-річного віку;
- категорії А2, В1, В, ВE, С1, С1Е – особам, які досягли 18-річного віку;
- категорії А (мотоцикли) – особам, які досягли 20-річного віку та мають навички керування транспортним засобом категорії А2 не менше 2 років (вимога до наявності навичок не застосовується, якщо особа має вік щонайменше 24 роки);
- категорії А (трицикли) – особам, які досягли 21-річного віку;
- категорії С, СЕ – особам, які досягли 21-річного віку, особам, які досягли 18-річного віку за умови наявності свідоцтва про підтвердження професійної компетентності водія транспортного засобу для надання послуг з перевезення вантажів або документа про здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за відповідною професією;
- категорії D1, D1E, Тm, Tb – особам, які досягли 21-річного віку;
- категорії D, DE – особам, які досягли 24-річного віку, особам, які досягли 21-річного віку за умови наявності свідоцтва про підтвердження професійної компетентності водія транспортного засобу для надання послуг з перевезення пасажирів або документа про здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за відповідною професією.
Право на керування транспортними засобами категорій АМ, А1, А2, А, В1, В та ВЕ надається на 10 років, категорій С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1Е, D, DЕ, Тb та Tm – на 5 років.
Нагадаємо, в Україні для водіїв уже діють вікові обмеження, які відрізняються залежно від категорії транспортного засобу. Відповідальність за порушення цих обмежень є однаковою для всіх.
Читайте також: