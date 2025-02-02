В Україні можуть знизити мобілізаційний вік до 21 року – ексрадник Залужного

Назаров наголосив, що, враховуючи мобілізацію в Росії, а також використання найманців із КНДР, окупанти ще довго зможуть підтримувати інтенсивність бойових дій.

Україна може знизити мобілізаційний вік до 21 року для підготовки резерву.

Про це заявив колишній радник ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, генерал-майор Віктор Назаров в інтерв’ю BBC News Україна.

За його словами, російські війська адаптувалися до нових умов, змогли втримати український контрнаступ у 2023 році й тепер реалізують змінену стратегію. Війна з боку РФ ведеться за рахунок великих людських ресурсів, а економіка переведена на військові рейки. Кремль не зважає на втрати й не веде політичних дискусій щодо загиблих, що дозволяє йому безперервно кидати солдатів у бій.

Назаров наголосив, що, враховуючи мобілізацію в Росії, а також використання найманців із КНДР, окупанти ще довго зможуть підтримувати інтенсивність бойових дій.

"Кульмінація в цьому наступі буде залежати від того, коли і скільки в нас з’явиться засобів вогневого ураження", – зазначив він.

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Генерал-майор також припустив, що Україна буде змушена поступово знижувати мобілізаційний вік.

"Я не підтримую цю тезу, що треба мобілізувати з 18 років, як нам тут партнери закидають. А принаймні з 21 року, мабуть, це нам доведеться робити", – заявив Назаров.

При цьому він пояснив, що такий крок може бути необхідним не лише для нинішніх бойових дій, а й для підготовки резерву на майбутнє.

Нагадаємо, західні партнери знову почали обговорювати питання зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років.