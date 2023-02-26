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В Україні можуть знову відключати світло, попри відсутність обстрілів: у ДТЕК пояснили

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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В Україні можуть знову відключати світло, попри відсутність обстрілів: у ДТЕК пояснили

Енергетикам потрібного готуватися до наступного зимового сезону, тому окремі блоки електростанцій зупинятимуть на планові ремонти.

В Україні поки що вдається обходитися без віялових відключень електроенергії, проте ситуація невдовзі може змінитися навіть без російських обстрілів.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він пояснив, що наразі всі джерела електрогенерації працюють на максимумі, зокрема АЕС. Крім того потепління викликало паводки, що забезпечують ГЕС водою; дні стали довшими, що підвищило сонячну електрогенерацію.

"Тобто, по суті, у нас зараз – максимальний обсяг генерації, який Україна може собі дозволити за рахунок тих потужностей, які у нас є", – підкреслив Сахарук.

За його словами, енергетикам потрібного готуватися до наступного зимового сезону. Тому окремі блоки електростанцій зупинятимуть на планові ремонти. Також із закінченням весняного паводку знизиться електрогенерація на ГЕС.

"Все це може призводити до обмежень, які у нас були, починаючи з жовтня минулого року", – підсумував виконавчий директор ДТЕК.

Раніше голова Міненергетики заявив, що Україна стала повністю незалежною від ядерного палива РФ.

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Дата публікації
Перегляди
3366
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