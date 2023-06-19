В Україні можуть зрости ціни на основний продукт: за яких умов, коли та наскільки

Ймовірно, через повернення стандартних ставок акцизу та ПДВ на пальне з 1 липня вартість літра бензину зросте на 12 гривень, а дизеля – на 8 гривень, тому зростання цін на основні продукти не уникнути.

Від липня 2023-го в Україні можуть зрости ціни на борошно, тому і на основний продукт – хліб.

Про це попередив директор Хмельницького хлібозаводу Валентин Романенко в ефірі місцевого телеканалу ТВ7+, передає obozrevatel.

Подорожчання борошна в Україні становитиме близько 7-10%, проте воно станеться лише за умови підвищення відпускних цін на автомобільне пальне, вважає експерт.

Валентин Романенко припустив, що через повернення стандартних ставок акцизу та ПДВ на пальне від 1 липня вартість літра бензину зросте на 12 грн, а дизеля – на 8 грн.

"Таке подорожчання призведе до підвищення собівартості всіх технологічних ланцюжків, у яких використовуються транспортні послуги. Зокрема, це стосується й хліба. Цього місяця суттєвих підстав для подорожчання немає. Якщо буде суттєво підняття пально-мастильних матеріалів, тоді будемо змушені переглядати логістику, цінову політику. І буде подорожчання. Я прогнозую подорожчання від 7 до 10%", – сказав директор Хмельницького хлібозаводу.

Тим часом в Україні обіцяють зростання цін у липні. Так, в країні здорожчають світло та бензин. Вже у липні 2023 року українцям доведеться більше платити за комуналку, зокрема, електрику, тариф на яку зріс на початку літа.

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