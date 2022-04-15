В Україні можуть звільнити депутатів , які у період дії воєнного стану перебувають за кордоном — Стефанчук

В Україні можуть звільнити депутатів , які у період дії воєнного стану перебувають за кордоном — Стефанчук

Усі чиновники мають повернутися до України до 25 квітня.

Очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів, як каратимуть депутатів, які в період воєнного стану перебувають за кордоном.

Про це він розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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За Словами глави ВРУ, усіх чиновників, які не повернуться до 25 квітня можуть навіть звільнити.

"Вже прийнято рішення Кабінетом міністрів України про те, що всі чиновники, які виїхали, до 25 квітня, мають повернутися до України, інакше проти них будуть застосовані заходи відповідного дисциплінарного впливу аж до звільнення. Але ми працюємо і над іншими механізмами для того, щоб ті люди, які присягали на вірність Україні в цей складний період були разом з Україною, а не "зітхали" за нею за межами її території", — наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів, які закони мають прийняти депутати найближчим часом.

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