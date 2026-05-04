В Україні можливий дефіцит пального: експерт пояснив, чи варто робити запаси

На українському ринку пального існують ризики виникнення дефіциту, однак ситуація не є критичною. Попри потенційні загрози водіям не радять масово запасатися бензином чи дизелем.

Про це заявив директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

За його словами, український ринок є частиною глобальної системи, яка поступово адаптується до нових викликів.

«Ми вже бачимо, що перебудовуються логістичні маршрути і що близькосхідна проблематика менше впливає на Європу, ніж на азійські ринки. Тому я думаю, що ми маємо пройти цей період нормально», — додав Куюн.

Експерт підсумував, що підстав для паніки наразі немає, а ринок має перспективу стабілізуватися.

Ціни на пальне в Україні

Як ми повідомляли раніше, сьогодні, 4 травня, зафіксували здорожчання пального. Так, бензин і дизель додали у вартості приблизно по одній гривні. Дизель наразі продається у межах від 86,99 грн до 93,90 грн за літр залежно від мережі АЗС. Ціни на бензин А-95 стартують від 57,99 грн і сягають 79,90 грн за літр.

