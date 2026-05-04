ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
273
Час на прочитання
1 хв

В Україні можливий дефіцит пального: експерт пояснив, чи варто робити запаси

Передумов для значних закупівель пального українцями наразі немає.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Пальне

Пальне / © Associated Press

На українському ринку пального існують ризики виникнення дефіциту, однак ситуація не є критичною. Попри потенційні загрози водіям не радять масово запасатися бензином чи дизелем.

Про це заявив директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

За його словами, український ринок є частиною глобальної системи, яка поступово адаптується до нових викликів.

«Ми вже бачимо, що перебудовуються логістичні маршрути і що близькосхідна проблематика менше впливає на Європу, ніж на азійські ринки. Тому я думаю, що ми маємо пройти цей період нормально», — додав Куюн.

Експерт підсумував, що підстав для паніки наразі немає, а ринок має перспективу стабілізуватися.

Ціни на пальне в Україні

Як ми повідомляли раніше, сьогодні, 4 травня, зафіксували здорожчання пального. Так, бензин і дизель додали у вартості приблизно по одній гривні. Дизель наразі продається у межах від 86,99 грн до 93,90 грн за літр залежно від мережі АЗС. Ціни на бензин А-95 стартують від 57,99 грн і сягають 79,90 грн за літр.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
273
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie