В Україні можливий викид небезпечної речовини: в одному з регіонів попередили мешканців

Витік аміаку / © pixabay.com

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У селищі Маневичі на Волині попереджають про можливу аварійну ситуацію на одному з підприємств, яка може супроводжуватися викидом аміаку в атмосферу.

Про це написав голова Маневицької селищної ради Олександр Гаврилюк.

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Що трапилося на Волині

«У зв’язку з можливою загрозою аварійної ситуації на одному з підприємств селища, яка може супроводжуватися викидом аміаку в атмосферне повітря, просимо жителів зберігати спокій, бути уважними та дотримуватися правил безпеки», — написав Олександр Гаврилюк.

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Аміак — токсична хімічна речовина з різким характерним запахом. Він може подразнювати очі та органи дихання, а за високої концентрації — спричиняти отруєння.

Що робити у разі викиду аміаку

Якщо станеться викид аміаку, мешканцям радять негайно зайти до найближчого приміщення та щільно зачинити вікна, двері й вентиляційні отвори. Також потрібно вимкнути вентиляцію та кондиціонери, які подають повітря ззовні.

«За можливості перебувати на нижніх поверхах будівель, оскільки газоподібний аміак легший за повітря», — зазначає голова Маневицької селищної ради.

Для захисту органів дихання радять використовувати протигаз, а за його відсутності — вологу тканинну пов’язку. Виходити на вулицю без нагальної потреби не варто.

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Коли терміново звертатися по допомогу

За даними Олександра Гаврилюка, у разі різкого запаху аміаку, кашлю, сльозотечі чи утруднення дихання потрібно негайно залишити небезпечну зону, якщо це безпечно, та звернутися по медичну допомогу.

Екстрені номери:

101 — Державна служба України з надзвичайних ситуацій;

103 — екстрена медична допомога;

112 — єдина система екстреної допомоги населенню.

Нагадаємо, раніше ми писали про російську атаку на Луцьк, яка спричинила перебої з електро- та водопостачанням. Унаслідок удару було пошкоджено інфраструктуру, а комунальні служби розпочали відновлювальні роботи.

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