В Україні можна буде розлучитися онлайн: Федоров анонсував новий функціонал "Дії"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що послуга розлучення через додаток «Дія» стане доступною восени 2025 року.

Про це Федоров розповів під час трансляції в TikTok.

Також зазначивши, що це важлива послуга, особливо під час війни, щоб уникнути черг та зайвої бюрократії. За його словами, перед тим як остаточно оформити розлучення, «Дія» буде використовувати елементи гейміфікації, щоб змусити заявників ще раз обдумати своє рішення.

