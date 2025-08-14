- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 142
- Час на прочитання
- 1 хв
В Україні можна буде розлучитися онлайн: Федоров анонсував новий функціонал "Дії"
Скоро українці можуть подати на розслучення через «Дію».
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що послуга розлучення через додаток «Дія» стане доступною восени 2025 року.
Про це Федоров розповів під час трансляції в TikTok.
Також зазначивши, що це важлива послуга, особливо під час війни, щоб уникнути черг та зайвої бюрократії. За його словами, перед тим як остаточно оформити розлучення, «Дія» буде використовувати елементи гейміфікації, щоб змусити заявників ще раз обдумати своє рішення.
Нагадаємо, в Україні запровадили «Дія.Картку» — універсальний інструмент для отримання державних виплат. Користувачам більше не потрібно відкривати кілька різних карток для кожної допомоги чи послуги, адже тепер всі платежі можна отримувати на одну мультирахункову картку.