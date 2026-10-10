В Україні можна отримати бронь попри проблеми в документах: що для цього потрібно

Бронювання / © ТСН

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В Україні працівників оборонних підприємств можуть забронювати на 45 днів, навіть якщо у них є проблеми з військовими документами. Завдяки цьому компанії можуть одразу наймати потрібних фахівців, поки ті приводять свої дані до ладу.

Про це повідомляє «Новини.LIVE».

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Бронювання на 45 днів: хто може оформити таку відстрочку

Скористатися цією послугою можуть лише юридичні особи з Єдиного переліку підприємств ОПК або ті організації, які визнані критично важливими для забезпечення потреб Сил оборони.

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Головна умова для роботодавця — на момент подання заявки через портал «Дія» компанія повинна мати чинний статус критичності. Документи подає керівник або уповноважений представник підприємства.

Зазначається, що таку бронь дають військовозобов’язаним, які стоять на обліку, навіть якщо в їхніх документах є порушення. Головні умови — працівник має бути оформлений офіційно, а з дати його найму минуло не більше ніж 45 днів до подання заяви.

Ці 45 днів дають працівникові, щоб виправити помилки в документах. Якщо він усе впорядкує, підприємство зможе оформити для нього звичайне бронювання. Скасовувати тимчасову бронь не потрібно — у «Дії» її можна продовжити без перерви.

Бронювання від мобілізації в Україні — останні новини:

Нагадаємо, забронювати від мобілізації можуть не всіх працівників критично важливих підприємств. На це впливають умови роботи, стан військового обліку та інші підстави для відстрочки. Хто має право на бронь і з якими військовими спеціальностями її не дадуть, розповідав ТСН.ua.

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Раніше адвокатка Дар’я Тарасенко детально розібрала вимоги прикордонників до військовозобов’язаних із відстрочкою та пояснила, у яких випадках чоловіків не випустять за кордон.

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