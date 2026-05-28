В Україні можуть посилити стягнення боргів: банки хочуть швидкого вилучення житла

Зміни правил стягнення боргів

Реклама

Банківські асоціації України пропонують реформувати правила стягнення боргів, зокрема, скасувати мораторій на іпотеку та спростити судові процедури.

Про це повідомляє LIGA.net.

За інформацією видання, на початку травня 2026 року найвпливовіші банківські асоціації України звернулися до Верховної Ради та НБУ з пропозицією реформи боргового сектору. У ВР вже створили робочу групу для опрацювання таких пропозицій.

Реклама

Серед пропозицій, які розглядаються — зняти мораторій на іпотечні борги та дозволити у деяких випадках вилучення житла за борги.

Окрім того, банкіри пропонують:

повернути штрафи та пеню за прострочення кредитів;

прискорити стягнення невеликих боргів через нотаріуса без довгих судів;

дозволити третейським судам розглядати кредитні суперечки.

Представники фінансового сектору стверджують, що нинішні правила, які були запроваджені після початку повномасштабного вторгнення, заважають повертати борги та гальмують нормальну іпотеку.

Як відомо, Закон № 2120-IX забороняє фінустановам на час воєнного стану забирати заставні квартири та виселяти людей на вулицю, навіть якщо за іпотекою взагалі перестали платити. Також існує заборона на будь-які штрафи, пеню чи каральні відсотки за прострочені споживчі позики.

Реклама

«Сьогодні в Україні невигідно платити кредит вчасно. Позичальник може роками не платити — і врешті погасити борг без жодних процентів і санкцій», — заявив президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.

Чи є причини для агресивного стягнення боргів

Критики вважають, що пропозиції банкірів можуть створити абсолютну законодавчу монополію кредиторів, яка повністю нівелює права позичальників.

«У держави просять право нараховувати проценти та штрафні санкції за проблемними кредитами під час їх судового оскарження, масово вилучати іпотечне житло та стягувати борги фактично протягом доби за допомогою нотаріусів в обхід класичного судового контролю», — наголосив кандидат юридичних наук, адвокат адвокатського об’єднання Leshchenko & Partners Ігор Биков.

Він вважає, що немає реальних причин для впровадження надзвичайних або агресивних методів стягнення боргів. За словами експерта, статистика Нацбанку свідчить, що якість кредитних портфелів стабільно поліпшується, а частка проблемних активів зменшується ще від 2023 року.

Реклама

На його думку, справжня причина того, чому фінансові установи прагнуть саме примусового стягнення застави, а не мирної реструктуризації боргів, полягає у бажанні отримати миттєвий прибуток.

«Комерційним банкам простіше швидко вилучити майно, щоб одразу розморозити свої фінансові резерви та повернути їх в обіг, уникаючи довгих операційних витрат», — пояснив Ігор Биков.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві юстиції України розповіли, яке майно не можуть відібрати за борги в українців.

Новини партнерів