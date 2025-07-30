В Україні можуть повністю заборонити електронні сигарети: деталі законопроєкту

Електронні сигарети

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До Верховної Ради законопроєкт №13548, яким пропонується ввести повну заборону на продаж електронних сигарет в України. Його метою є захист здоров’я населення України.

Про це пише “Судово-юридична газета”.

Чому заборона “електронок” важлива

Опитування продемонструвало:

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підлітки 13-15 років — 40% хоча б раз вживали електронні сигарети, а близько 20% є теперішніми споживачами;

підлітки 15-16 років — половина мала досвід куріння електронних сигарет, і 19% вживали їх упродовж останніх 30 днів.

Наразі існують красномовні докази, які свідчать про серйозні ризики для здоров’я у разі вживання електронних сигарет. Хоча цей продукт з’явився відносно недавно, фахівці встановили факти низки захворювань, які вони провокують. Щобільше, рідини подекуди виробляються нелегально, а це ставить під сумнів якість складу та спричиняє загрозу отруєнь. Контрафактні вейпи часто містять небезпечні домішки (наприклад, вітамін Е ацетат, який спричинив спалах EVALI у США). Використані картриджі та акумулятори забруднюють довкілля через важкі метали та пластик.

«Враховуючи ці ризики, існує нагальна потреба на законодавчому рівні заборонити весь ланцюг обігу зазначеної продукції: від ввезення, виробництва до продажу та реклами з метою ефективного захисту здоров’я населення», підсумовують депутати.

З огляду на зазначене вище, до Закону «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» пропонують внести нову статтю щодо повної заборони виробництва, торгівлі, імпорту та експорту електронних сигарет, заправних контейнерів і відповідних рідин.

Відповідно положення щодо ліцензування та обігу рідин для електронних сигарет і правових підстав для їх обігу із Закону «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» виключається.

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Також депутати пропонують встановити відповідальність за порушення нових норм. Зокрема, розглядаються штрафні санкції.

Раніше у Польщі запровадили заборону на продаж усіх видів електронних сигарет неповнолітнім та обмеживши їхнє використання, щоб вберегти молодь від шкідливих звичок.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону, яка відтепер повністю забороняє продаж електронних сигарет та нікотинових паучів особам, які не досягли повноліття. Це означає, що для підлітків «електронки» стануть офіційно недоступними, а магазини зобов’язані будуть розміщувати спеціальні попередження про цю заборону.