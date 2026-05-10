Статус УБД в Україні: у яких випадках його можуть скасувати
В Україні учасників бойових дій можуть позбавити статусу УБД та державних пільг через низку причин, передбачених законом.
В Україні учасників бойових дій можуть позбавити статусу УБД, а також і державних пільг та соціальних гарантій. Закон передбачає кілька підстав для такого рішення, які залишаються актуальними і у травні 2026 року.
Про це свідчить порядок надання та скасування статусу регулюється постановою Кабінету міністрів №203.
За що можуть позбавити статусу УБД
Згідно з чинними правилами, статус учасника бойових дій можуть анулювати у разі засудження за умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин, подання неправдивих даних щодо участі в бойових діях, добровільної відмови від статусу чи самовільного залишення військової частини або дезертирства.
У випадках СЗЧ чи дезертирства військовослужбовець також втрачає право на всі соціальні пільги, передбачені для УБД.
Які пільги можуть скасувати
Після анулювання статусу людина може втратити низку державних гарантій, серед яких:
75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг;
право на безкоштовне медичне обслуговування та ліки;
пільговий проїзд у громадському транспорті;
переваги під час працевлаштування;
підвищені пенсійні виплати.
Хто ухвалює рішення
Остаточне рішення про позбавлення статусу УБД ухвалює спеціальна комісія при Міністерстві у справах ветеранів України.
У кожному випадку проводиться окремий розгляд документів та обставин.
