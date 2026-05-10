Статус УБД в Україні: у яких випадках його можуть скасувати

В Україні учасників бойових дій можуть позбавити статусу УБД та державних пільг через низку причин, передбачених законом.

Статус УБД в Україні

В Україні учасників бойових дій можуть позбавити статусу УБД, а також і державних пільг та соціальних гарантій. Закон передбачає кілька підстав для такого рішення, які залишаються актуальними і у травні 2026 року.

Про це свідчить порядок надання та скасування статусу регулюється постановою Кабінету міністрів №203.

За що можуть позбавити статусу УБД

Згідно з чинними правилами, статус учасника бойових дій можуть анулювати у разі засудження за умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин, подання неправдивих даних щодо участі в бойових діях, добровільної відмови від статусу чи самовільного залишення військової частини або дезертирства.

У випадках СЗЧ чи дезертирства військовослужбовець також втрачає право на всі соціальні пільги, передбачені для УБД.

Які пільги можуть скасувати

Після анулювання статусу людина може втратити низку державних гарантій, серед яких:

  • 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг;

  • право на безкоштовне медичне обслуговування та ліки;

  • пільговий проїзд у громадському транспорті;

  • переваги під час працевлаштування;

  • підвищені пенсійні виплати.

Хто ухвалює рішення

Остаточне рішення про позбавлення статусу УБД ухвалює спеціальна комісія при Міністерстві у справах ветеранів України.

У кожному випадку проводиться окремий розгляд документів та обставин.

Нагадаємо, в Україні 1,5 млн чоловіків ігнорують оновлення даних. Саме стільки чоловіків призовного віку не оновлюють військово-облікові дані, що є порушенням закону.

