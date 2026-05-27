В Україні можуть спростити НМТ: скільки предметів доведеться складати

В Україні обговорюють можливість спростити Національний мультипредметний тест для майбутніх вступних кампаній. Зокрема, кількість предметів на НМТ можуть скоротити з чотирьох до трьох.

Про це народна депутатка Юлія Гришина розповіла в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час «Саміту міст та регіонів».

За словами нардепки, через значне навантаження на школярів та умови повномасштабної війни держава має шукати варіанти, які дозволять зробити вступну кампанію менш виснажливою для дітей.

Йдеться про можливість повернутися до формату трьох предметів замість нинішніх чотирьох. Остаточного рішення наразі немає — це питання ще обговорюється.

Окремо Гришина повідомила про важливе нововведення для учасників НМТ, які потрапили під нічні російські обстріли перед тестуванням. Такі діти зможуть перенести складання іспиту на інший день.

«Дитина, яка перебуває у стресі після обстрілу, тепер матиме можливість скласти НМТ в інший день», — зазначила вона.

Нардепка наголосила, що це важливий крок для підтримки українських школярів, адже результати НМТ фактично визначають їхні шанси на вступ до закладів вищої освіти.

За її словами, в умовах війни держава має враховувати не лише формальні правила вступу, а й реальний психологічний стан дітей, які живуть під загрозою російських атак.

Раніше повідомлялось, що в Україні планують змінити підхід до вступної кампанії та скасувати державну підсумкову атестацію для школярів 2027 року.

