В Україні можуть відновити авіарейси: у Раді зробили заяву

Літак / © pixabay.com

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Відновлення цивільної авіації на заході України є технічно можливим навіть в умовах повномасштабної війни.

Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко, пишуть «Новини.LIVE».

За словами Крейденка, Україна може відновити цивільні авіаперельоти із західних регіонів, якщо до цього процесу будуть залучені представники виконавчої влади, військові, авіаційні експерти та профільні фахівці.

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«Безумовно, можливо. Для цього треба сісти всім представникам виконавчої влади, військовим, експертам, зважити той досвід, який мають країни, які мають постійні конфлікти — це Ізраїль, це Сирія. Комбінуючи цей досвід і адаптувавши його до українських викликів, я переконаний, що це можна зробити», — наголосив депутат.

Крейденко нагадав, що ще у березні Міністерство розвитку громад та територій створило спеціальну урядову групу, до складу якої увійшли представники Кабінету Міністрів, військові, експерти та представники авіаційної галузі.

Втім, за його словами, за кілька місяців її роботи суспільству досі не представили жодного конкретного результату.

«На жаль, група, яка була утворена Міністерством розвитку громад та територій ще з березня місяця, зараз не має жодного напрацювання, яке можна було б презентувати суспільству», — сказав він.

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Депутат вважає, що виконавча влада має розробити відкритий та зрозумілий план повернення цивільної авіації.

За його словами, українці вже на п’ятому році повномасштабної війни повинні розуміти, коли можуть запрацювати аеропорти та які умови необхідно виконати для цього.

«Потрібно запропонувати відкриту, зрозумілу карту руху до відкриття авіаційного простору, щоб українці мали розуміння, коли запрацює авіаційна галузь», — наголосив Крейденко.

Які аеропорти можуть запрацювати першими

За словами депутата, насамперед ідеться про аеропорти у західних областях України, де, за умови гарантування безпеки, можна було б поступово відновити цивільні рейси.

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«Чи це буде Ужгород, чи Мукачево, чи Львів, чи інші західні регіони, де влада зможе забезпечити безпеку перельотів і, відповідно, поновить цивільну авіацію для комфортних подорожей наших громадян за кордон», — зазначив він.

Водночас конкретних термінів можливого відкриття повітряного простору народний депутат не назвав. За його словами, ключовою умовою залишається забезпечення безпеки польотів та ухвалення відповідних рішень усіма відповідальними органами влади.

Нагадаємо, однак військовий експерт Роман Світан переконаний, що в Україні навряд чи можуть відкрити аеропорти до завершення війни. Він пояснив, що літаки на глісаді та злітному курсі стають вразливими для ПЗРК. Навіть досвід Ізраїлю з аеропортом Бен-Гуріон не є аналогом, оскільки там потужні системи захисту.

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